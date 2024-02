Tre auto distrutte dalle fiamme. Erano parcheggiato al Villaggio blu di Ferentino. L'incendio è divampato prima delle 4. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il fuoco e i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso anche per chiarire se si tratti o meno di dolo. I residenti sono stati svegliati nel cuore della notte e quando sono usciti hanno visto fuoco e fiamme avvolgere i tre veicoli. Accertamenti in corso dei militari.