Per le due risse che hanno preceduto l'omicidio di Thomas Bricca, scatta il decreto di penale di condanna per tutti i partecipanti. Tra loro Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, attualmente detenuti e sotto processo davanti alla Corte d'assise di Frosinone (il 1° marzo la seconda udienza) con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi di Thomas.

Il gip Antonello Bracaglia Morante, dopo aver esaminato la richiesta del pubblico ministero Rossella Ricca, la stessa che ha coordinato le indagini dei carabinieri sul delitto del 30 gennaio 2023, ha emesso il decreto di condanna alla pena pecuniaria per gli undici accusati di aver preso parte alle risse verificatesi, sempre ad Alatri, nei due giorni precedenti. Sono tutti di Alatri, tranne uno, residente a Morolo, mentre gli stranieri sono romeni, marocchini ed egiziani, alcuni ospiti in strutture d'accoglienza.

La procura contesta la partecipazione alla rissa del 28 gennaio a Mattia e Roberto Toson, nonché a Niccolò, fratello di Mattia, Alexandru Nicolae Negru, romeno residente a Morolo, Cristian Belli di Alatri, Omar Haoudi, marocchino, colui che, secondo la procura sarebbe stato l'obiettivo dell'agguato mortale al Girone, costato la vita a Thomas, e Sameh Ahmed Ali Bakrash, egiziano. La rissa, a calci e pugni, si verificava, nei pressi di piazza Santa Maria Maggiore. Ad avere la peggio il marocchino e l'egiziano, che riportavano ferite guaribili in quattro giorni per vari traumi al torace e alla faccia.

Per la rissa del 29 gennaio, la procura si è concentrata su Mattia Toson, Negru, Belli, Francesco Dell'Uomo (fratellastro di Roberto Toson), Haoudi e gli egiziani Bakrash, Ali Rajab, Qadah Saad Abo e Reda Mohmed Elaksar. La rissa avvenne nei pressi del Brio bar, anche con l'uso di bastoni e oggetti contundenti. Ad avere la peggio Dell'Uomo, il quale riportava lesioni guaribili in 30 giorni a causa della frattura del calcagno del piede destro per essere stato scaraventato giù dal parapetto.

Il pm, nel formulare le richieste al giudice, ha considerato di maggior gravità la posizione di quanti hanno partecipato ad entrambe le risse. Ragion per cui il gip ha comminato a Mattia Toson, Negru, Belli, Haoudi e Bakrash la pena di quattro mesi convertita nella pena finale di 2.400 euro di multa, mentre per gli altri, ovvero Roberto e Niccolò Toson, Dell'Uomo, Rajab, Abo e Elaksar la pena di tre mesi è stata convertita in 1.800 euro di multa. In caso di pagamento entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento è previsto un ulteriore sconto per un totale di 1.920 euro per il primo gruppo e di 1.440 per il secondo.

Entro lo stesso tempo gli stessi personalmente o mediante difensore (il collegio difensivo è composto dagli avvocati Angelo testa, Tony Ceccarelli, Carla Volpari, Giuseppe Pizzutelli, Domenica Panfili, Silvia Ottaviano e Annamaria Petricca) potranno presentare opposizione e chiedere di celebrare un processo. In alternativa si può chiedere la conversione della sanzione pecuniaria in lavori di pubblica utilità. Intanto, sul fronte del procedimento per l'omicidio di Thomas si è in attesa che il Riesame fissi la nuova udienza per trattare il ricorso di Mattia e Roberto Toson dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione.