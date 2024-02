Picchiata anche durante la gravidanza e dopo il parto, minacciata mentre allatta il loro bambino. Diversi gli episodi di violenza e minaccia. L'ultimo il 13 febbraio scorso. Sono le accuse per cui si sono aperte le porte della casa circondariale di Frosinone per un cinquantunenne del capoluogo. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni. La compagna ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici per le ferite riportate. Colpita anche con una bottiglia di vetro. L'uomo è stato arrestato dalla polizia. Arresto convalidato e il giudice ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per il frusinate.

I fatti

Un incubo durato mesi. Picchiata anche quando era incinta e dopo il parto, mentre allatta il loro figlio o lo tiene in braccio. Comportamenti violenti che hanno provocato nella compagna continue sofferenze, umiliazioni e privazioni. Alcune volte l'avrebbe inseguita e strappato dalle mani il telefono cellulare per controllare con chi fosse in contatto. Una settimana fa un altro episodio di violenza. Stando alle accuse, il cinquantunenne, ha colpito con pugni e schiaffi la donna e brandendo una bottiglia di vetro l'ha minacciata di morte. Bottiglia, mandata in frantumi, e con cui ha colpito a una braccio la compagna. Pugni e schiaffi anche mentre teneva il figlio in braccio. Quanto accaduto giorni fa nell'appartamento della coppia è stato avvertito da alcuni vicini. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso. I medici dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" le hanno riscontrato una prognosi di circa dieci giorni. Per il cinquantunenne è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Arresto convalidato e per il frusinate è stata confermata la custodia nella casa circondariale di Frosinone. La donna si è rivolta all'avvocato Antonio Ceccani.