Ci lascia, dopo una lunga malattia, Stefania Cicchinelli. Le comunità di Sora e Pescosolido si sono svegliate con la triste notizia. Domani, 24 febbraio, alle 11 l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Restituta a Sora. Il servizio funebre è a cura della ditta 2Petitta.

Tanti i commenti sui social per ricordare la sessantatreenne che ieri sera, nella sua abitazione nel comune di Pescosolido, è venuta a mancare assistita amorevolmente dai suoi familiari. Stefania era molto conosciuta, impegnata nel sociale ha sempre mostrato, in molti contesti associativi e ricreativi, una spiccata sensibilità nei confronti del prossimo. Ottimista, allegra e solare la sua presenza è stata in tante occasioni indispensabile per la buona riuscita dei momenti aggregativi.

Sempre disponibile ha con la sua creatività partecipato a tante edizioni del Carnevale del Liri. In tanti piangono per la sua prematura scomparsa. I familiari ringraziano quanti vorranno partecipare ai funerali e chiedono di ricordare l'amata Stefania non con fiori, ma con donazioni all'Airc.