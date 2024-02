Si annuncia un nuovo blocco delle auto nell'area attorno al centro storico. Lo fa sapere l'amministrazione comunale, che aspetta i risultati degli ultimi monitoraggi relativi alla qualità dell'aria. "Si avvisa la cittadinanza che, se le autorità preposte in materia di controllo di qualità dell'aria, successivamente alla prossima verifica in programma, dovessero riscontrare situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, sarà necessario per questo ente porre di nuovo in essere - da venerdì 23 febbraio - le misure di contenimento di "I Livello" previste dalle norme di attuazione del piano regionale di risanamento della qualità dell'aria". Dunque, ci sarebbe anche la data: a partire da domani.

Pertanto, si dovrebbe ricorrere ancora una volta ad un provvedimento che i cittadini fanno fatica a digerire, poiché limitante in più di qualche caso. E dal Comune giungono inviti a mettere in atto pratiche per contenere le emissioni di Pm10: "Non riscaldare i motori da fermi, ma partire subito con guida non aggressiva; prediligere l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel, se non necessario; utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti; valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta in zone extraurbane; - evitare qualsiasi tipo di combustione; - limitare l'utilizzo gli impianti termici degli ambienti mantenendo la temperatura massima a 19°C (con 2° di tolleranza)".

La comunicazione ha fatto storcere il naso a molti e sta risalendo l'ondata di malcontento generale. Soltanto ieri il consigliere comunale Gianluca Borrelli criticava l'amministrazione per queste misure che, al momento, sono le uniche attuate, in via emergenziale, di fronte a dati che raccontano di una pessima qualità dell'aria.

Argomento che, sicuramente, non si esaurisce né qui né oggi.