Tra i parlamentari della provincia di Frosinone il Paperone è Nicola Ottaviani. Parliamo delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2023 riferite al periodo d'imposta del 2022. Sui siti della Camera, del Senato, ma anche della Regione Lazio, sono state pubblicate le situazioni patrimoniali di deputati, senatori e consiglieri regionali. Si tratta di ottemperare alle disposizioni normative contenute nella legge 441 del 5 luglio 1982, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei parlamentari eletti. Naturalmente gli importi vanno considerati al lordo.

Nicola Ottaviani è un avvocato penalista, oltre che deputato della Lega al primo mandato. E coordinatore provinciale del Carroccio. La dichiarazione dei redditi è pari a 422.464 euro. Ricordiamo che Ottaviani è stato eletto nel collegio maggioritario Cassino-Terracina della Camera.



Clicca sull'immagine per leggere l'elenco completo



Massimo Ruspandini è al suo secondo mandato parlamentare: prima senatore e adesso deputato di Fratelli d'Italia, partito del quale è presidente provinciale. Per lui una dichiarazione dei redditi di 100.136 euro lordi. Alle politiche del settembre 2022 Ruspandini è stato eletto nel collegio maggioritario di Frosinone.

Quindi c'è Claudio Fazzone (Forza Italia), al quinto mandato a Palazzo Madama. È anche coordinatore regionale degli "azzurri". Per lui un reddito di 103.720 euro. Fazzone ha ottenuto l'ennesima conferma parlamentare nel collegio maggioritario del Senato, che comprende le province di Latina e Frosinone. Lui è di Fondi, ma molto conosciuto anche in Ciociaria.

Ilaria Fontana (Movimento Cinque Stelle, del quale è coordinatrice provinciale) è al secondo mandato parlamentare, sempre alla Camera. Nella scorsa legislatura ha ricoperto pure il ruolo di sottosegretario. Una dichiarazione dei redditi di 98.471 euro. È stata eletta nel collegio proporzionale Frosinone-Latina.

Paolo Pulciani, avvocato, è stato eletto nel settembre 2022 deputato di Fratelli d'Italia. Il reddito di riferimento del 2023 (su dati 2022) è pari a 36.362 euro lordi. Pulciani è stato eletto nel collegio proporzionale Frosinone-Latina.

Della provincia di Frosinone è pure Aldo Mattia (Fratelli d'Italia), eletto nel collegio proporzionale della Basilicata. Per anni dirigente di Coldiretti. Dichiarazione dei redditi pari a 313.336 euro lordi.

Quindi ci sono i consiglieri regionali del Lazio. Sara Battisti (Partito Democratico) è al secondo mandato. La dichiarazione dei redditi è di 83.507 euro lordi. Alessia Savo (Fratelli d'Italia), presidente della commissione sanità, svolge la professione di medico. È al suo primo mandato, eletta a febbraio 2023. La dichiarazione dei redditi (che fa riferimento ai dati del 2022) è di 81.427 euro. Stesso discorso per Daniele Maura, consigliere di Fratelli d'Italia: anche lui è alla prima esperienza alla Pisana ed è stato eletto nel 2023. La dichiarazione dei redditi (che fa riferimento ai dati del 2022) è di 24.539 euro lordi.

Tornando al Parlamento, in vetta alla classifica c'è Antonio Angelucci: il deputato della Lega, imprenditore della sanità ed editore, ha un reddito complessivo per il 2023 (periodo d'imposta 2022) di 3.334.400 euro. Al secondo posto il senatore Matteo Renzi (Italia Viva), con un reddito di 3.217.735 euro. Per il presidente del consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni dichiarazione dei redditi di 293.521 euro. Per il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini 99.699 euro. Elly Schlein, segretaria del Pd: 94.725 euro. Carlo Calenda (Azione): 85.292 euro. Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque: 24.359 euro lordi.