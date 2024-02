Vota tre volte alle primarie di domenica, denunciato alla polizia di stato. Il caso dell'elettore che durante la consultazione popolare è stato fotografato a votare in tre diversi seggi aveva messo in evidenza le falle della macchina elettorale, al punto da suscitare lo sdegno dei due candidati, Giuseppe Sebastianelli e Giorgio Di Folco. «Abbiamo deciso di rivolgerci alle autorità competenti er fare piena luce sull'episodio denunciato nella giornata di domenica dai mezzi d'informazione nel quale veniva riportata la notizia che un elettore delle primarie aveva espresso per tre volte di seguito, in tre seggi diversi, la sua preferenza», scrivono in una nota.

«Un fatto questo che, pur non avendo minimamente inciso sulla bontà delle elezioni primarie, ha instillato il dubbio sulla correttezza dei candidati. E questo per noi è ancor più grave del fatto in sé raccontato dal giornale online. A tal motivo abbiamo deciso di rivolgerci alla polizia di stato che in brevissimo tempo ha individuato colui che ha compiuto un gesto di basso spessore umano. Perché era cosa nota a tutti il fatto che si potesse esprimere una sola preferenza.

L'autore è gesto ha quindi giocato sulla buona fede dei tre presidenti di seggio che certo non possono conoscere tutti i residenti di Cassino. Ancor più grave il fatto che questo gesto sia stato immortalato e quindi raccontato attraverso un articolo di stampa». Ancora: «Non intendiamo pronunciarci oltre sulla vicenda che sarà discussa nelle opportune sedi. Una parola invece la vogliamo riservare a colui che ha speso tempo e denaro per fare il tour dei seggi. Se per caso tu abbia agito su input di qualcuno, sappi che quel qualcuno ti ha messo in difficoltà. Ti avrebbe dovuto consigliare di utilizzare non per tre volte la carta d'identità ma bensì patente o passaporto avresti così evitato di essere identificato. Una figura barbina della quale molto probabilmente ti troverai a dover rispondere».