Incidente tra un'auto e un furgone in località Tofe a Ferentino. È successo prima delle 9. Ferita una donna alla guida di una Lancia Ypsilon. Trasportata in ospedale per le cure del caso, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto oltre al personale medico sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente.