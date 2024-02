Il Paperone è il sindaco Riccardo Mastrangeli. Al secondo posto Norberto Venturi, al terzo Adriano Piacentini. Questo il podio della classifica dei redditi del Comune di Frosinone.

Sul sito dell'ente è stata pubblicata la situazione patrimoniale degli amministratori dell'anno 2023 riferita naturalmente all'anno 2022. In base all'articolo 14 del decreto legislativo 33/2013 e all'articolo 2 del "Regolamento per la pubblicità e la trasparenza" vige l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici. Tutti gli importi vanno considerati al lordo.



Clicca sull'immagine per visualizzare la tabella completa:



Dicevamo che al primo posto c'è il sindaco Riccardo Mastrangeli, con un reddito dichiarato di 247.496 euro. Segue il consigliere Norberto Venturi, eletto nel Pd: 199.407 euro. Quindi l'assessore Adriano Piacentini: 184.561 euro. Per quanto concerne la giunta, per il vicesindaco Antonio Scaccia (Lista per Frosinone) una dichiarazione dei redditi di 80.112 euro. Simona Geralico (Fratelli d'Italia): 17.100,13 euro. Angelo Retrosi (Lista Ottaviani): 64.960 euro. Maria Rosaria Rotondi (Frosinone Capoluogo): 70.918 euro. Alessandra Sardellitti (fa riferimento alla lista civica di Mauro Vicano): 50.567 euro. Quindi Valentina Sementilli, assessore della Lista Ottaviani: 62.986 euro. Fabio Tagliaferri (Fratelli d'Italia) è stato assessore fino a pochi giorni fa: dichiarazione dei redditi di 10.484 euro. Rossella Testa (Lega): 13.823,58 euro.

Per quanto concerne invece il consiglio comunale, iniziamo dal presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani): 114.991 euro la dichiarazione dei redditi 2023 riferita all'anno 2022. Cifre sempre al lordo. Armando Papetti (Lista Marzi): 170.626 euro. Mauro Vicano (Lista Vicano): 130.814,60 euro. Fabrizio Cristofari (Pd): 115.545 euro. Carlo Gagliardi (Lista Marzi): 101.539 euro. Giovambattista Martino (Lista Ottaviani): 123.360 euro. Teresa Petricca (Lista Ottaviani): 105.696 euro.

Domenico Marzi (Lista Marzi): 96.568 euro. Alessia Savo (Fratelli d'Italia): 81.427 euro. Giovanni Bortone (Lega): 75.445 euro. Andrea Turriziani (Lista Marini): 62.202 euro. Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli): 51.793 euro. Corrado Renzi (Lista per Frosinone): 44.248 euro. Dino Iannarilli (Lega): 40.241 euro. A seguire tutti gli altri, come pubblicato nella tabella in pagina.

Ogni anno, dunque, sul sito ufficiale del Comune di Frosinone vengono pubblicati i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi degli organi politici. Tra l'altro, precisa la normativa, non rileva, ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione in questione, che la carica sia attribuita o svolta a titolo gratuito. Oltre ai dati patrimoniali, i titolari di incarichi politici sono tenuti a rendere disponibili anche una serie di altri documenti.

Quali: l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata del mandato, il curriculum, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.