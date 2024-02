Una riunione tecnica per fare il punto sul programma di interventi infrastrutturali per il quale è prevista una spesa di oltre 45 milioni di euro. Trentanove le opere per le aree industriali del Lazio, venticinque quelle che interessano la provincia di Frosinone.

Al tavolo, ieri, la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo sviluppo economico, Roberta Angelilli, e il presidente del Consorzio industriale del Lazio, Francesco De Angelis.

I fondi sono quelli stanziati con l'accordo di Coesione, sottoscritto il 28 novembre scorso dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni e dal presidente della Regione Francesco Rocca, con il ministero per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

«Abbiamo avviato un vero e proprio gruppo di lavoro per arrivare utilizzare questi fondi nei tempi previsti – ha sottolineato Roberta Angelilli – Abbiamo quindi definito un cronoprogramma e l'obiettivo è rispettare le scadenze, che sono molto precise, proprio per dare seguito agli impegni presi con l'accordo di Coesione. Si tratta di interventi a lungo attesi – ha aggiunto – E, come accade per ogni progettualità, vanno verificate tutte le condizioni e avviati gli iter autorizzativi, ma ci metteremo al lavoro con grande determinazione per arrivare all'obiettivo e rispettare le scadenze che ci sono state date dal Governo».

La vicepresidente, ricordando la rilevanza del piano di interventi e sottolineando più volte l'importanza della condivisione di intenti, ha ricordato, poi, come il suo ruolo al tavolo del Consorzio, in qualità di assessore allo sviluppo economico, sia quello di monitorare e sostenere il buon andamento delle attività, considerando le eventuali criticità autorizzative o amministrative che un iter di questo tipo potrebbe incontrare.

Soddisfatto Francesco De Angelis, che ha ringraziato la vicepresidente Angelilli per il lavoro portato avanti nei mesi scorsi al fine di sbloccare i fondi destinati agli interventi. «Si tratta di un pacchetto di risorse molto importante per gli agglomerati industriali del Lazio – ha detto – Sono interventi decisivi per lo sviluppo del territorio e stiamo lavorando per far partire la macchina e far funzionare tutto al meglio».

Sulla questione del commissariamento del Consorzio, deciso dopo che De Angelis ha presentato le dimissioni lo scorso 7 novembre, Roberta Angelilli ha rimarcato come la nomina sia prerogativa del presidente Francesco Rocca. La vicepresidente ha, poi, sottolineato come l'obiettivo del commissariamento, previsto con la legge di bilancio approvata a dicembre, sia il rilancio del Consorzio, dopo quella che è stata una prima fase utile a evidenziare le criticità.

«La volontà condivisa, dunque – ha detto – è quella di mettere a punto una nuova governance e nuovi strumenti per dare al Consorzio una forza funzionale allo sviluppo economico del Lazio. Il rafforzamento della sua mission – ha aggiunto – sarà dunque frutto di un'ampia condivisione con tutte le associazioni datoriali, le amministrazioni e i sindaci del territorio».

Sulla nomina del commissario, dunque, che, come ricordato dalla stessa Angelilli, potrà essere affiancato da due subcommissari, si resta ancora in attesa della decisione di Rocca. Intanto, tra i nomi circolati sul dopo De Angelis, resta in pole position quello di Raffaele Trequattrini.