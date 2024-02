L'associazione "Per la gioventù di Sora" annuncia l'organizzazione di un corso di web design pensato per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della progettazione web e acquisire competenze fondamentali per il loro percorso professionale.

L'attività rientra all'interno del progetto vincitore del bando "Vitamina G" nell'ambito del programma "GenerAzioniGiovani.it" finanziato dall'assessorato alle politiche giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la gioventù.

Il corso, di livello base, sarà tenuto da un esperto del settore e si concentrerà sull'apprendimento delle basi per iniziare a lavorare con WordPress, una delle piattaforme più diffuse e accessibili per la creazione di siti web. Le lezioni saranno tre, ciascuna della durata di due ore, e copriranno argomenti fondamentali per comprendere il concetto di web design e acquisire competenze pratiche su WordPress.

Le lezioni si terranno nel coworking "Cowosj3.0" situato all'interno della biblioteca comunale di Sora. La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione all'associazione dal costo di 15 euro annui.

Per ulteriori informazioni, www.perlagioventudisora.it; @perlagioventudisora.it oppure su Whatsapp al seguente numero: 331.2833588.

L'associazione "Per la gioventù di Sora" invita a non perdere questa preziosa opportunità di crescita.