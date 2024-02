A breve avranno inizio le operazioni che dovranno servire a spostare gli uffici comunali da palazzo Ducale e da piazza Volsci, nella contrada Ponte Melfa, nei locali dell'ex convento dei Frati Minori, in piazza Garibaldi.

A confermarlo l'assessore Quirino Di Paolo che sul punto, da anni, porta avanti una campagna per l'eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento delle due sedi comunali.

«Gli uffici comunali saranno spostati nell'ex convento dei Frati Minori - informa Di Paolo - Stiamo solo aspettando l'ok da parte della Regione Lazio per avere la disponibilità dei fondi stanziati per le Aree interne e destinati all'ex mattatoio, per essere poi utilizzati per predisporre e completare l'ex edificio religioso che ospiterà al secondo piano anche il museo archeologico che oggi ha sede in quella che fu la scuola elementare Visocchi».

Di Paolo fornisce anche altre notizie, dando conto dell'assicurazione ricevuta dal sindaco Pietro Volante che ha ribadito che nell'ormai prossimo mese di marzo dovrebbero iniziare i lavori.

Per l'assessore Quirino Di Paolo lo spostamento degli uffici comunali dal palazzo Ducale nei locali dell'ex convento dei Frati Minori aveva assunto i tratti di una personale battaglia tesa a cercare di ottimizzare l'organizzazione della macchina comunale e rendere meno gravoso il servizio ai cittadini che oggi vedono gli uffici spalmati su due sedi separate e distanti tra loro.

«È ancora una mia battaglia», conferma Di Paolo, che ricorda come il trasloco degli uffici comunali è ormai un fatto concreto visto che «lo abbiamo inserito anche del Documento unico di programmazione».

L'operazione trasloco, tuttavia, non è cosa di poco conto: il secondo piano dell'ex convento si trova privo di qualsiasi servizio o arredo, infatti sono da sistemare pavimenti, intonaco, rete elettrica e idrica, cablaggi, sistemi di allarme e di trasmissione, porte interne e tanto altro; mentre il primo è già in parte funzionale avendo ospitato nel passato diversi uffici, ultimi dei quali la sede del Mibac (Ministero beni e attività culturali e turismo) e gli uffici del Servizio agricolo zonale (Saz).