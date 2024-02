Frosinone, ma anche Cassino, Sora, Ferentino e Veroli.

Sono i Comuni dove nell'ultimo anno sono incrementati gli introiti per le sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie secondo i dati del sistema Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) che censisce tutti i movimenti delle pubbliche amministrazioni.

Tra i comuni più grandi fa eccezione Monte San Giovanni Campano. Tra questi - e qui sicuramente l'impatto è dato dalla presenza dell'autovelox sulla superstrada - nel 2023 Veroli ha incassato, in base ai dati del Siope, 1.807.574,49 euro. Numeri in deciso incremento rispetto all'anno precedente, chiuso a 1.108.700,34 (più 63%), anche se inferiori al dato del 2019 quando gli introiti avevano raggiunto la somma di 2.200.139,06 euro. In linea generale, la tendenza in Italia è a un incremento degli introiti per le multe stradali rispetto al periodo pre Covid. La crescita si nota soprattutto nei centri di piccole dimensioni (più 59,7% nella fascia tra i 2 e i 5.000 residenti, secondo il Sole 24 Ore).

Tornando ai dati della provincia di Frosinone (in diversi Comuni nella piattaforma Siope non sono indicati i proventi a carico delle famiglie per le violazioni al codice della strada, motivo per cui non compaiono nella tabella sotto), spiccano anche i 655.604,75 euro di Monte San Giovanni Campano, anche se in diminuzione rispetto ai 739.0126,87 dell'anno precedente (-11,28%). Tuttavia, i numeri risultano in rialzo rispetto al 2019 quando gli incassi erano stati di 636.086,87 euro.

Sul terzo gradino del podio c'è Frosinone con 612.227,27 euro in crescita del 12,70% rispetto ai 543.228,12 euro del 2022, ma in diminuzione in confronto ai 703.311,57 del 2021, il picco dei cinque anni considerati. Da allora è meno 12,95%. Tuttavia, il capoluogo, nel confronto con il periodo pre Covid, registra un lieve decremento da 635.951,27 euro per un meno 3,73%.

A Cassino nell'ultimo anno le sanzioni hanno generato introiti per 414.676,65 euro in rialzo del 51,24% rispetto ai 274.183 di dodici mesi prima. Ma l'incremento a Cassino è stato costante negli ultimi anni con un più 80,85% tra il 2021 e il 2022 e un più 65,33% tra il 2020 e il 2021. Nel 2020, infatti, gli incassi ammontavano a 91.692,76 euro.

Nell'ultimo anno Ferentino registra un incremento del 176,53%, il dato maggiore in provincia essendo passata da 125.411,87 a 346.805,60 del 2023. Prima ancora, nel 2021, il dato era più basso con 82.880,55 anche se nel 2020 si registra il dato più alto con 798.308,32 euro.

In risalita pure i valori di Sora: nell'ultimo anno più 28,47% ma tra il 2023 e il 2022 è stato un autentico boom con un più 215,81%. Sora nell'ultimo anno ha registrato un incasso per sanzioni di 124.372,37 euro.

Pontecorvo registra una contrazione del 7,67% con introiti per 30.065,17 rispetto ai 32.564,40 registrati nel 2022.

Negli ultimi cinque anni Isola del Liri ha registrato al massimo 79.675,40 euro nel 2020 in crescita di quasi il 7% in rapporto all'anno precedente. Nel 2023, però, nel sistema Siope non risulta indicato il dato delle sanzioni alle famiglie.

Nell'ultimo anno numeri in diminuzione a Boville Ernica con un meno 75,24%, da 47.600,02 a 11.785,11 euro. Valori decisamente in calo se confrontati con i 61.288,06 euro del 2019.

Se Ceprano era a 33.524,59 nel 2019, l'anno scorso ha chiuso 6.867,90 euro.