Da mercoledì anche Frosinone diventa una città 30. Come Bologna, Olbia, Cesena, Treviso, il litorale nord abruzzese.

Da domani entra in vigore l'ordinanza che istituisce nel capoluogo le strade con limite di velocità a 30 all'ora. Questa mattina il vice comandante dei vigili urbani Giancarlo Tofani ha firmato l'ordinanza che da domani, mercoledì 21 febbraio 2024, sarà operativa con le prime zone 30. L'assessorato coordinato da Maria Rosaria Rotondi ha individuato il primo gruppo di strade dove il limite sarà abbassato sulla base dei parametri stabiliti dalla circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. E, di sicuro, non mancheranno le polemiche di quanti ostacolano l'abbassamento dei limiti.

Queste le strade interessante dal provvedimento 30 all'ora: via Puccini (caratterizzata dalla presenza della pista ciclabile e della scuola media Pietrobono), via Fontana Unica (assenza di marciapiedi e numerosi accessi carrabili), via Mola Vecchia (assenza di marciapiedi, con accesso a due parchi comunali), via Marittima (pista ciclabile con numerosi accessi carrabili), via Grappelli (senza uscita, priva di marciapiedi e con accesso diretto alla scuola media ex Umberto I e al Campo Coni), via Don Minzoni (pista ciclabile), via Refice (restringimento stradale, pista ciclabile e movimento pedonale intenso in assenza di marciapiedi), via Monteverdi, dall'intersezione con via Refice all'intersezione con via Mascagni (assenza di marciapiedi con movimento pedonale intenso e presenza dell'istituto Kambo); corso Lazio (pista ciclabile, impianti sportivi e istituto scolastico); viale Grecia (pista ciclabile e alta incidentalità); via Portogallo e corso Francia, nel tratto compreso tra viale Grecia e viale Europa (pista ciclabile).

I controlli saranno demandati alla polizia locale che dovrà effettuare servizi specifici per verificare il rispetto dei nuovi limiti. Il tutto compatibilmente con le carenze di organico del personale dei vigili urbani. I controlli potrebbero avvenire attraverso l'uso dell'autovelox mobile in dotazione al corpo, a meno che la scelta non ricadrà sulla gestione a una società esterna.

Per le città 30 a inizio mese Legambiente, insieme ad altre associazioni, aveva manifestato a Roma davanti alla sede del ministero dei Trasporti. E, non a caso, Legambiente Frosinone, per spingere sulle zone 30, ha chiesto a simpatizzanti e cittadini di indicare altre zone dove si potrebbe istituire il nuovo limite a causa della «scarsa fruibilità da parte dei pedoni» e «lo stato di fatiscenza dei marciapiedi in città».