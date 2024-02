Montagne di rifiuti impediscono il transito sulla strada comunale nella zona dello "Stivale". I residenti sono inviperiti e chiedono interventi risolutivi. Il cosiddetto "Stivale", in zona Monti, nei pressi del bivio per Porciano, di competenza anche della Comunità montana, potrebbe essere la scenografia ideale per quadretti degni di Heidi, se non fosse che alcuni automobilisti, incivili oltre che ignoti, vi scaricano rifiuti di ogni genere, occupando addirittura la carreggiata già di ridotte dimensioni.

I residenti che hanno segnalato lo scempio, in particolare un lavoratore che ieri mattina era diretto verso il centro della città al primo albeggiare, s'è trovato di fronte «per quasi tutto il tratto, tanti sacchi neri di immondizia, secchi di vernice, pneumatici e varie altre cose». Una ragazza che ogni giorno va a Roma per lavoro aggiunge: «Non ce la facciamo più, ogni tanto si verifica questo disastro. La natura rovinata da gente irrispettosa e menefreghista. Oltre alla strada disseminata di buche, se si vuole fare una passeggiata bisogna farla nell'immondizia. Ma a prescindere dalla passeggiata, con tutta l'immondizia che hanno buttato ci si passa a mala pena con la macchina».

La giovane aggiunge: «Noi della squadra di caccia di quella zona, quando è periodo di battute ci mettiamo anche a raccogliere l'immondizia che troviamo, facendo quello che possiamo. Ma questa situazione è davvero esagerata». Tra i rifiuti disseminati sulla strada, le immancabili quanto temibili lastre di cemento-amianto e pezzi di lamiera, un pericolo soprattutto per i bambini.

Appena ieri l'altro Enzo Pirazzi, il presidente di Legambiente Fiuggi, aveva segnalato al Comune di Anagni i cumuli di immondizia depositati sul lungolago di Canterno, in territorio della città dei papi, in linea d'aria a poca distanza dallo "Stivale". Un belvedere meraviglioso, guastato da chi evidentemente non ha rispetto di nulla e di nessuno. Ci si augura che le autorità competenti possano installare delle telecamere per incastrare chi scarica rifiuti, considerando che in quelle zone non possono essere trasportati a mano.