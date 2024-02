E alla fine il Brt rimase a... piedi. Il nuovo concept che avrebbe dovuto rivoluzionare la mobilità urbana subisce uno stop inaspettato: non si riesce a trovare una ditta in grado di fornire i mezzi con le caratteristiche tecniche necessarie e idonee per il percorso di Frosinone. Una determina firmata dal dirigente del settore ambiente, architetto Marlen Frezza, pubblicata nelle scorse nell'albo pretorio dell'ente, dà conto «della conclusione infruttuosa della procedura indetta con invio delle lettere d'invito agli operatori interessati».

«Il Comune di Frosinone - si lege nella narrativa dell'atto - al fine di verificare la presenza sul mercato di "Veicoli per il trasporto pubblico con la possibilità di marcia bidirezionale per il Brt" ha avviato», nelle scorse settimane, «una indagine preordinata a verificare la presenza sul mercato del prodotto richiesto e conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento».

L'ufficio ha interpellato 19 aziende, alcune anche dei colossi del settore, sparse su tutto il territorio nazionale, ma alla fine sono arrivate soltanto due risposte. Risposte insoddisfacenti, considerato che il report sull'indagine di mercato, alla fine, ha dato come esito «per gli operatori la non disponibilità in catalogo della tipologia di autobus richiesto ed il mancato interesse o possibilità a produrre un mezzo con tali caratteristiche».

Quali sono le caratteristiche richieste? In base allo studio dell'ingegner Cirianni sono stati individuati bus elettrici urbani rientranti nella classificazione Mini e Corti categoria M2 o M3 Classe I o Classe A, che possono trasportare trenta passeggeri. Spesa prevista per i mezzi: 4 milioni di euro già finanziati. Passando al percorso, dal punto di vista generale, la linea ha una lunghezza complessiva (percorso andata e ritorno) di 6.280 metri a partire dal nodo di attestamento su piazzale De Matthaeis fino al nodo di attestamento situato nei pressi della stazione centrale di Frosinone e il vicino terminal autolinee urbane extraurbane (Cotral - Cialone) con un diverticolo a tre quarti del percorso in direzione del nodo di scambio dell'ascensore inclinato, della lunghezza di 220 metri, che collega la parte bassa con la parte alta storica della città. Ora l'ente dovrà tornare a caccia dei mezzi e la strada da fare sembra ancora molto lunga.