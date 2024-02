Tentano di avvelenare la sua colonia di gatti e lei sporge denuncia. Nei giorni scorsi la signora, che abita alle spalle della stazione ferroviaria, ha trovato nelle ciotole per i suoi gatti delle crocchette blu probabilmente trattate con una sostanza velenosa. Dopo aver fotografato i contenitori, si è preoccupata di verificare le condizioni degli animali che fortunatamente fino a ieri stavano bene.

Ieri mattina la donna informato del fatto sia la polizia locale che la Asl, che analizzerà la sostanza contenuta nelle crocchette sospette.

La signora ha inoltre anticipato che oggi stesso contatterà il sindaco Luca Di Stefano chiedendogli di collocare lungo il sottopasso della ferrovia delle telecamere per proteggere la colonia felina da azioni così disumane. I gatti sono salvi, rassicura la donna, ma la paura per la loro vita è tanta al cospetto di gesti atroci come questo. Una pioggia di commenti al vetriolo sui social contro chi è arrivato a tanto.