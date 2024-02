Indagato per omicidio stradale il conducente all'auto che si è scontrata con la moto dove viaggiava Luca Cavaliere, il quarantaduenne di Piedimonte San Germano morto sul colpo sabato mattina in località Volla. La procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo a carico del sessantenne del Cassinate per fare piena luce sulla dinamica del tragico incidente. Ieri una folla commossa ha dato l'ultimo saluto al giovane papà strappato all'affetto dei suoi cari, agli amici e a un'intera comunità.