Incidente in via Casilina nord nel territorio di Ferentino. Coinvolti due veicoli. È successo prima delle 21. Sul posto, oltre al personale medico con un'ambulanza, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro. Dalle prime informazioni le persone ferite non avrebbero riportato gravi ferite.