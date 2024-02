Un fiume di maschere, colori e tanto divertimento. L'edizione numero 72 del Carnevale di Pontecorvo si chiude con un grande successo. Migliaia le persone che hanno partecipato alla manifestazione, tanti coloro che sono arrivati anche da fuori regione per ammirare le strutture in cartapesta.

La giornata

Già dalle prime ore del mattino sono state centinaia le persone che si sono ritrovate in piazza Giovanni Paolo II per ammirare le strutture in cartapesta.

Imponenti, coloranti e ricchi di movimenti tecnici hanno stupito tutti, ammaliati da quelle creazioni dei maestri carristi.

Nel corso della giornata la città ha visto un crescendo di presenze con persone provenienti da ogni parte del territorio per prendere parte alla festa. Tanti anche coloro arrivati da fuori Regione, infatti nel corso degli ultimi giorni al Comune di Pontecorvo sono arrivate le richieste da parte di 217 camperisti, 19 pullman dalla Campania, 13 pullman dalle Marche e 16 pullman dalla Toscana.

La sfilata

Poco dopo le 14.30 la festa è entrata ufficialmente nel vivo. Da piazza Giovanni Paolo II è iniziata la sfilata che ha visto le quattro strutture in cartapesta muoversi per le diverse strade della città di Pontecorvo.

Migliaia le persone che hanno preso parte al corteo con i travestimenti più disparanti: dalle classiche maschere ai racconti della stretta attualità.

Una festa che ha contagiato tutti e che ha coinvolto l'intera città di Pontecorvo pronta a vivere il momento più atteso dell'anno.

Intorno alle 20 c'è stato l'arrivo del primo carro in piazza Porta Pia, proprio lì i carri allegorici si sono posizionati per il gran finale con i festeggiamenti andati avanti fino a tarda notte.

Nonostante l'impeccabile macchina della sicurezza abbia operato senza sbavature, con i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo in prima linea, non sono mancati momenti di tensione tra piccole scazzottate ed eccessi di alcol che hanno richiesto l'intervento anche di un'ambulanza con medico a bordo.

Il vincitore

La settantaduesima edizione del carnevale di Pontecorvo si è ufficialmente conclusa con la proclamazione del vincitore.

Presenti sul palcoscenico allestito in piazza Porta Pia il sindaco Anselmo Rotondo, il consigliere comunale delegato Massimo Santamaria e l'intera maggioranza. Al quarto posto si è classificato il carro "Andrà tutto bene" di Guido Della Posta, al terzo posto per "La vida es un Carneval" realizzato dalla Arts Carnival di Domenico Gelfusa mentre al secondo posto "Papaveri rossi" realizzato dalla Fit & Dance Revolution. Ad aggiudicarsi la settantaduesima edizione il carro "TomorrowLand" di Pasqualino Rosati.