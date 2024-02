Una folla in lacrime ha accolto la salma di Luca Cavaliere, il giovane di quarantadue anni di Piedimonte San Germano, morto in moto sabato mattina in un incidente in zona Volla. A scortarlo i suoi amici motociclisti che gli hanno così reso omaggio per l'ultima volta.

Con quel grido "Ciao Luca!" che ha spezzato il cuore di tutti. Una cerimonia funebre composta e molto sentita che ha visto una chiesa gremita all'inverosimile. La folla commossa è rimasta immobile fino a che il corteo funebre non è scomparso all'orizzonte.