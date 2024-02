In auto con 29.000 euro e un orologio di valore, risultati proventi di un furto avvenuto in un'abitazione in provincia di Bolzano, oltre a oggetti atti allo scasso. Tre uomini sono stati arrestati dagli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Frosinone.

Notando sull'autostrada A1, all'altezza dell'area di servizio "La Macchia", il transito di una Opel Mokka con tre persone a bordo, che alla vista dei poliziotti aumentava l'andatura con l'intento di dileguarsi, creando tra l'altro grave pericolo per la circolazione stradale, i poliziotti hanno dato atto a un inseguimento.

Al casello di Ferentino, i tre hanno abbandonato il veicolo tentando la fuga a piedi nella vicina campagna, ma grazie alla prontezza dei poliziotti, due dei tre fuggitivi sono stati bloccati dopo una colluttazione.

Nel frattempo l'intervento di altri agenti e dei vigili del fuoco che illuminavano la zona ha permesso di localizzare il terzo occupante del veicolo, nascosto nella folta vegetazione di rovi. I tre uomini sono stati dunque tratti in arresto e su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, trasferiti nella casa circondariale di Frosinone. A seguire, per i tre è stato eseguito il provvedimento di convalida dell'arresto.