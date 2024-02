Sono stati fissati oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Piedimonte i funerali del giovane operaio morto sul colpo sabato mattina in zona Volla. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto tra la sua Yamaha R1 e una Dacia Duster: per Luca Cavaliere non c'è stato nulla da fare. Nonostante la celerità dei soccorsi, il quarantaduenne era già privo di vita.

Per consentire a tutti i suoi colleghi della Cml di prendere parte alle esequie, l'azienda ha disposto durante i funerali il blocco delle attività. Una cerimonia funebre che si annuncia oltremodo partecipata.

La notizia della sua comparsa ha gettato due comunità nel dolore più profondo: Luca, papà di una ragazzina di 11 anni, era molto conosciuto a Piedimonte ma anche a Villa Santa Lucia. A Piumarola, in particolare, era solito fermarsi con amici e parenti. Sempre con il sorriso: questo il suo tratto distintivo.

E i tanti, anzi tantissimi messaggi che hanno inondato in queste ore i social hanno reso la misura di quanto Luca fosse amato: un giovane speciale, sempre pronto a farsi in quattro. In tanti hanno offerto attraverso i loro ricordi briciole di una quotidianità in grado di tratteggiare un amico sincero, un punto di riferimento per molti, un autentico trascinatore. Amante delle moto ma anche della fotografia, suo diletto. «Muore un amico con cui abbiamo condiviso molti momenti.

Troppo giovane e pieno di vita per perderla - scrivono sul gruppo Fonzie Garage - Il gruppo si unisce al dolore della famiglia, della figlia e della comunità intera. Ciao Luca!». Prevista oggi la partecipazione anche dell'amministrazione comunale di Piedimonte e di quella di Villa Santa Lucia: entrambe, dopo il terribile evento, hanno rinviato tutti gli eventi, così come il Metropolis Live Club che ha annullato la doppia serata speciale.

La dinamica dell'impatto mortale resta al vaglio dei carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Cassino. Nello schianto è stata coinvolta una Dacia Duster condotta da un sessantasettenne di Piedimonte per fortuna illeso ma trasferito in stato di choc in ospedale.