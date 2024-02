Ha fatto irruzione poco prima della chiusura. Volto coperto da un passamontagna. In pugno un coltello. Ha minacciato il titolare di consegnargli il denaro. Ne è nata una colluttazione e il bandito è fuggito a gambe levate prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Fortunatamente il titolare non ha riportato ferite.

Tentata rapina, sabato sera, in un negozio per la vendita di articoli per animali, in via Tomaso Albinoni, nella parte bassa del capoluogo ciociaro.

Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. È caccia al malvivente.

I fatti

Mancava poco alla chiusura. In procinto di abbassare le serrande. Poco prima delle 20 dell'altro ieri, una persona con il volto coperto e armato di coltello, è entrato in azione in un esercizio commerciale adibito alla vendita di prodotti per animali, nella zona vicino alla stazione.

Con il coltello in mano si è avvicinato al titolare e lo ha minacciato. Ha chiesto di consegnargli tutto il denaro contenuto in cassa. Ad un certo punto, sempre stando alla ricostruzione dell'accaduto, è nata una colluttazione tra il bandito e il titolare. Fortunatamente senza gravi conseguenze.

Il rapinatore è fuggito a mani vuote. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme.

Sul posto è arrivata la polizia ed è stata diramata la nota di ricerca per cercare di rintracciare la persona in fuga.

Quanto accaduto non è passato inosservato a diversi passanti e residenti della zona, anche richiamati dall'arrivo delle pattuglie.

Come detto il titolare, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze a seguito della colluttazione.

Le ricerche

Dopo la segnalazione della tentata rapina, nel negozio in via Albinoni, si sono attivate subito le ricerche e le indagini da parte della polizia. In ausilio anche i carabinieri.

È caccia al bandito che ha seminato il panico sabato sera nel negozio per la vendita di prodotti e accessori per animali.