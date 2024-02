Multe stradali, sanzioni in crescita anche nel 2023.

A dirlo, nell'edizione di ieri, è il Sole 24 Ore. Il quotidiano economico ha rielaborato i dati del sistema telematico del ministero dell'Economia (Siope) che censisce i movimenti delle casse nelle pubbliche amministrazioni e ha titolato "Boom di multe, incassi a 1,54 miliardi". Il grosso delle sanzioni si concentra nel Centro-Nord (84,3% del totale).

Sanzioni in crescita nei centri medio-piccoli, che registrano aumenti di oltre il 50% sul 2019. Tra le città, in valori assoluti, gli incassi più alti si registrano a Milano (circa 146 milioni), Roma, Firenze, Torino e Genova. Per incassi pro capite, invece, primato a Firenze davanti a Rieti.

Frosinone, invece, è novantaquattresima in Italia per valore assoluto, con 612.227,27 euro, con un incremento del 12,7% degli incassi rispetto al 2022. L'incasso pro capite, invece, è di 14 euro contro i 198,6 di Firenze, la primatista assoluta.

Nel Lazio spicca Rieti con un incasso pro capite di 151,2 euro, un valore complessivo di poco meno di 7 milioni, appena sotto città come Siena e Bergamo e una crescita esponenziale in un anno, il 608,3%, il massimo in Italia. Latina ha un valore assoluto di incassi di 1,4 milioni di euro con una crescita in dodici mesi del 33,4% e un importo pro capite di 10,6 euro. Chiude la graduatoria Viterbo con appena 200.000 euro di incassi totali, per un decremento del 36,6% e un importo pro capite di 3,3 euro. Roma, invece, oltre a essere seconda in Italia con un incasso totale di 106,7 milioni di euro, registra un importo pro capite di 38,8 euro, pur in flessione dell'11,7%.

Sono i piccoli comuni a sfruttare la possibilità, soprattutto con gli autovelox fissi, di rimpinguare le casse degli enti con le sanzioni per infrazioni al codice della strada: tra il 2019 e il 2023 i paesi tra i 2.000 e i 5.000 residenti hanno incrementato gli incassi di poco meno del 60%. Una percentuale che scende al 27,3% tra le realtà comprese tra 60.000 e 250.000 abitanti. Le città maggiori crescono appena del 3,3%. I centri fino a 10.000 residenti nel 2023 hanno incassato 238,6 milioni di euro.

Tuttavia, non tutti i Comuni hanno la stessa capacità di incassare i provenienti delle sanzioni. Bologna, la prima in Italia, è al 63,7% del totale delle sanzioni irrogate, Milano ha incassato il 53,6% e Firenze poco più della metà dell'importo, ma c'è chi fa molto peggio, Napoli è al 14% e Palermo al 12%.

Tornando ai numeri, sulla base del rendiconto dei proventi delle violazioni al codice della strada diffuso dal ministero dell'Interno, nel 2022, Veroli incassava 626.374 euro, Monte San Giovanni Campano 560.387, Frosinone 425.096 e la Provincia 317.417, al quinto posto Ferentino con 291.311.