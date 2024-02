Hanno approfittato dell'assenza dei proprietari in casa per mettere a segno il colpo. Si sono intrufolati all'interno e hanno fatto razzia di gioielli, soldi e di un fucile.

Furto registrato sabato sera in un'abitazione al Giglio di Veroli.

A fare l'amara scoperta sono stati i proprietari al loro rientro a casa. A quel punto non è rimasto altro da fare che segnalare l'episodio ai carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del colpo.

La ricostruzione

Il furto è stato registrato poco prima delle 20. Intorno all'ora di cena i proprietari sono rientrati e hanno scoperto quanto accaduto.

Una volta all'interno dell'abitazione hanno subito capito che qualcuno durante la loro assenza si era intrufolato in casa. Cassetti rovistati, armadi aperti. All'appello mancavano gioielli e soldi, per un valore di circa 5.000 euro.

I banditi hanno portato via anche un fucile.

Constatato il furto, sono stati contattati i militari che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso per cercare di dare un nome e un volto agli autori del raid compiuto in un'abitazione nella contrada alla periferia della città ernica. Nelle ultime settimane sono stati diversi i furti registrati e alcuni tentati sul territorio verolano, soprattutto nelle zone di periferia.

Ricordiamo anche quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini che in caso di auto e persone sospette, potrebbero aiutare le forze dell'ordine con tempestive segnalazioni.

In alcuni casi, infatti, proprio grazie alla segnalazione dei cittadini è stato possibile rintracciare malviventi che avevano compiuto raid in alcune zone della Ciociaria e recuperare inoltre la refurtiva che è stata restituita così ai legittimi proprietari.