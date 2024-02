È Luca Cavaliere la vittima dell'incidente mortale avvenuto in tarda mattinata lungo la strada che collega l'area industriale alla Casilina, in zona Volla. La vittima, di quarantadue anni, era in sella alla sua Yamaha R1 quando si è scontrato con una Dacia Duster. L'impatto è stato fatale. Tutta la comunità è sotto choc. L'amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi del Carnevale. E si è stretta alla famiglia in questo momento di dolore.

