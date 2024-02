Una minicar è andata a fuoco vicino all'ingresso del Pala Polsinelli, in località Carnello a Sora: grande trambusto tra i presenti. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sora che hanno domato l'incendio in via Ruscitto. Fortunatamente nessun ferito.