Le strisce pedonali erano sbiadite e la segnaletica verticale inesistente. Intervento a tempo di record in via Mària, da parte del Comune di Frosinone, che ha provveduto a sistemare il tratto stradale a seguito, soprattutto, di un articolo pubblicato su Ciociaria Oggi. Una richiesta avanzata dai genitori degli alunni della vicina scuola media "Aldo Moro", preoccupati per la sicurezza dei ragazzi. Ma che adesso potranno tirare un sospiro di sollievo.