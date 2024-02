Detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti: arrestato un trentenne di Coreno Ausonia. I carabinieri della stazione di Ausonia hanno proceduto all'arresto del ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica di Cassino.

I militari, una volta rintracciato l'uomo, hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo dovendo il giovane espiare la pena detentiva residua di due anni e sei mesi di reclusione, a seguito di condanna passata in giudicato per reati commessi nel 2020. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trasportato nella casa circondariale di Cassino come disposto dall'autorità giudiziaria.