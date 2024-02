Arrivano anche ad Alatri le "zone 30", ossia i tratti stradali in cui il limite di velocità non sarà superiore ai 30 chilometri orari. La decisione è della giunta Cianfrocca che, nei giorni scorsi, ha individuato le strade urbane dove si deve "porre in essere ogni adempimento che possa promuovere la sicurezza stradale".

I tratti in questione sono 5 su tutto il territorio, quattro in periferia e uno a ridosso del centro storico: via Accorciatoia Colletraiano, che fu già sede dell'esperimento del senso unico poi abolito; via Corsa dei Cavalli, dall'intersezione con via Luigi Fiorletta fino all'intersezione con via Madonna della Sanità (incrocio di Bitta); via Basciano, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Valle Cicogna fino all'intersezione con via Piccola Sud; via Magliano, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Accorciatoia Magliano fino al bivio della traversa di via Magliano che conduce a via Fiume; via S.p. 34 "Castello", nel tratto compreso tra l'intersezione con via del Lago e l'intersezione con via Montereo.

Motivando tali scelte, la giunta precisa che si tratta di strade largamente usate dagli automobilisti, su cui insistono luoghi frequentati (scuole, chiese, strutture sportive) o in cui sono purtroppo accaduti incidenti gravi e mortali (sulla S.p. 34 ricordiamo il tragico sinistro in cui ha perso la vita Alessio Dell'Uomo il 27 dicembre 2023, ndc).

Per via Corsa dei Cavalli e via Accorciatoia Colletraiano, è stato dato indirizzo e mandato alla polizia locale di installare dei dossi artificiali per rallentare la velocità delle automobili in transito. Lungo le altre strade citate (via Basciano, via Magliano e S.p. 34 "Castello") saranno invece posizionati degli attraversamenti pedonali rialzati. In tutti e 5 i tratti, sarà infine completamente rifatta la necessaria segnaletica verticale e orizzontale relativa ai dispositivi sopra individuati.