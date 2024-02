Violenza sessuale con l'aggravante di essere il genitore della vittima. È questa l'accusa dalla quale si deve difendere un uomo accusato dalla figlia dodicenne.

Ieri, il gup del tribunale di Frosinone Fiammetta Palmieri lo ha rinviato a giudizio, ritenendo sufficienti gli elementi fin qui raccolti per l'apertura di un processo. Prima udienza il 10 settembre davanti al tribunale del capoluogo.

In base alla denuncia contro l'uomo, i fatti sarebbero accaduti tre anni fa in un paese non lontano dal capoluogo. I carabinieri sono stati allertati dopo che la ragazzina si era confidata con un'amica di scuola. La minorenne, non sapendo come uscire da quella situazione, aveva deciso di chiedere aiuto e l'ha fatto rivolgendosi alla compagna. La madre, infatti, l'aveva abbandonata da piccola e lei viveva con il padre. Ora si trova, protetta, in una comunità mentre il tribunale ha nominato un curatore speciale per tutelarne gli interessi. Ed eventualmente valutarne una costituzione in giudizio come parte civile.

Secondo la procura, il genitore avrebbe trattenuto la figlia a letto, stringendola mentre era girata di schiena e costringendola a subire atti sessuali. L'uomo è chiamato a difendersi pure dall'accusa di averla palpeggiata sulle parti intime, sul seno e sul fondoschiena, di averla abbracciata e baciata. Per giustificare il tutto le avrebbe detto che era una cosa del «tutto normale». In un altro episodio contestato, il padre, mentre si faceva massaggiare la schiena, l'avrebbe abbracciata e baciata per poi chiederle «se le piacesse».

Contestata pure l'aggravante di aver commesso il fatto «approfittando di tempi e luogo (la casa familiare) tali da ostacolare la difesa della figlia, minore di 14 anni».

Dopo le indagini condotte dai carabinieri, il caso è approdato sul tavolo del giudice per le udienze preliminare. Nelle precedenti udienze, il magistrato aveva ascoltato la relazione del consulente tecnico d'ufficio, chiamato, in modo particolare, a pronunciarsi sull'attendibilità del racconto della presunta vittima. Aveva sentito i risultati dei consulenti del pubblico ministero e di quelli di parte nominati dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Andreina Ciotoli. Acquisite anche le dichiarazioni della psicologa che, durante l'incidente probatorio, aveva raccolto la versione della ragazzina.

Il racconto della ragazza, per la difesa, presenterebbe più di qualche zona d'ombra. L'uomo, infatti, sin dall'inizio ha negato ogni accusa facendo intendere che il racconto sarebbe stato una forma di vendetta nei suoi confronti da parte della figlia. Ieri, l'udienza è stata riservata alle conclusioni. Il pubblico ministero ha insistito per il rinvio a giudizio, mentre la difesa ha chiesto che venisse dichiarato il non luogo a procedere, chiudendo così il caso. Di tutt'altro parere il gup che ha ritenuto, sulla base degli elementi emersi, che debba celebrarsi un processo davanti al tribunale in composizione collegiale. Prima udienza il 10 settembre.