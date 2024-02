Secondo colpo ai danni di una tabaccheria di Cassino in pochi giorni. Dei malviventi l'altra notte sono riusciti a portare via un bottino di assoluto valore assaltando un punto vendita e ricevitoria in via Garigliano: portati via in pochi minuti ben 16.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nel cuore della notte. La banda, dopo aver forzato la serranda, è riuscita a entrare nell'attività. Poi una volta dentro in pochi minuti hanno preso tabacchi, gratta e vinci e soldi.

Un'azione rapida e ben coordinata che ha fruttato un bottino di assoluto peso. Non appena i titolari dell'attività Iquos Partner se ne sono resi conto, hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Cassino, sempre in azione: una prima ispezione per comprendere cosa fosse avvenuto. Poi il passaggio più importante: l'acquisizione delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza che certamente offriranno spunti investigativi in grado di fare la differenza.

Non può al momento essere escluso che si tratti di una banda specializzata: alcuni giorni prima l'assalto notturno ai danni di una tabaccheria di via Pascoli, in pieno centro, sempre a Cassino. Anche in quel caso pochi minuti sono bastati a mettere in atto un raid in pienoa regola.

Il precedente in via Pascoli

In quel caso ad agire in pochi minuti sono stati uomini incappucciati e "armati" di un arnese simile a un piccone con cui hanno danneggiato la serranda esterna e rotto una parte della vetrata prima di entrare. L'allarme non ha concesso loro di mettere le mani sull'armadio blindato ma, stando a una primissima valutazione, avrebbero portato a casa comunque un bottino di tutto rispetto, di poco inferiore ai 3.000 euro. Un anno fa sempre la stessa tabaccheria era stata oggetto di un altro colpo da parte dei ladri: in quel caso i malviventi avevano sfondato il muro passando da un garage. E una volta dentro avevano fatto razzia di soldi, gratta e vinci e sigarette. Dopo essere entrati da un cancelletto laterale e attraverso un garage, avevano infatti fatto un bel buco nel muro collegato all'attività: poi, una volta dentro, un colpo da diverse migliaia di euro.