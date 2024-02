Rinaldo Scaccia si dimette da amministratore delegato del consiglio della Banca Popolare del Frusinate. Nei giorni scorsi Scaccia, che oggi si trova agli arresti domiciliari, era stato coinvolto nell'inchiesta per associazione a delinquere che ha portato all'arresto di nove persone.

In relazione all'indagine che, oltre a diversi imprenditori e professionisti, ha coinvolto anche l'amministratore delegato, un funzionario e un ex dipendente, il consiglio di amministrazione della Banca Popolare del Frusinate comunica di aver adottato, nella riunione dell'8 febbraio scorso, il provvedimento di sospensione dalle funzioni, con effetto immediato, del responsabile dell'esecutivo aziendale e del funzionario.

«Si precisa che la Banca - si legge in una nota della Bpf - non è oggetto di indagine e non ha pertanto ricevuto alcuna contestazione dagli organi inquirenti, di contro ha nominato quale parte offesa l'avvocato Vincenzo Galassi per tutelare l'immagine e la reputazione della stessa, nonché per esercitare i relativi diritti. Le operazioni di finanziamento oggetto d'indagine sono state poste in essere nel rispetto del regolamento crediti, del rapporto rata/reddito, del rapporto valore dell'immobile/importo erogato e in genere degli indici e degli indicatori della vigilanza».

«I finanziamenti - prosegue la nota - risultano adeguatamente presidiati da congrue garanzie e, dall'apertura dei rapporti ad oggi sono in regolare ammortamento. La Banca Popolare del Frusinate è una realtà presente sul territorio ciociaro e laziale da oltre 30 anni, gode della fiducia di 1.500 soci oltre che di 30.000 clienti, che hanno investito e creduto in questa iniziativa imprenditoriale. Essa può contare sulla dedizione e sulla fedeltà di 86 dipendenti, totalmente estranei all'indagine in questione, che quotidianamente si prodigano per rendere sempre migliori i servizi offerti alla clientela, e che certamente non meritano di essere accostati a condotte illecite».