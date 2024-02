Rumorosa protesta, ieri sera, nella Casa circondariale di Cassino. A scatenare la protesta, avvertita in molte zone limitrofe al carcere, sarebbe stata la carenza di acqua calda. Come spiega Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, giovedì sera «alcuni detenuti hanno dato vista ad una rumorosa protesta per la mancanza di acqua calda nel carcere. Per Cassino, purtroppo, la situazione non è diversa dagli altri istituti penitenziari, ma è fondamentale che a fronte di disagi oggettivi l'amministrazione penitenziaria sia celere nel porre rimedio». Poi ha sottolineato ancora una volta l'abnegazione del personale in servizio, sempre in prima linea.