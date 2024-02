Investe una donna con un'auto e finisce contro un terreno e un palo. È successo ieri intorno alle 11.30 a Casamari davanti all'autolavaggio e al distributore di carburante. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Illeso il ragazzo alla guida di una Fiat Punto. Sul posto, oltre al personale medico con un'ambulanza, sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, un giovane che stava spostando un'auto lavata nell'autolavaggio, nel parcheggiarla, per poi restituirla al proprietario, è uscito fuori strada. Durante la manovra avrebbe anche investito una donna che si trovava nell'area del distributore. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 118 che ha trasportato la ferita in ospedale per gli accertamenti del caso. Per fortuna, come detto, non ha riportato gravi ferite. Illeso il ragazzo alla guida della Fiat Punto. Per ricostruire la dinamica dell'accaduto, potrebbero essere d'ausilio anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza del distributore che si trova poco distante dallo svincolo della superstrada.