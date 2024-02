I vigili del fuoco del comando dei vigili del fuoco di Frosinone sono intervenuti alle 08.40 per un incidente stradale sulla strada provinciale 35 nel comune di Alatri che ha coinvolto un'auto e un motocoltivatore.

La persona ferita è stata soccorsa, affidata alle cure del personale del soccorso sanitario 118 e trasportata in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma. Le operazioni di intervento hanno richiesto il recupero della persona in una scarpata. I vigili del fuoco di Frosinone hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e all'assistenza per atterraggio e successivo decollo dell'eliambulanza. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.