Sgomento e dolore ieri mattina in via Portella, in località Selva, per la morte di Maurizio Caringi, di 67 anni, rimasto vittima di un tragico incidente mentre guidava il suo trattore.

È accaduto in località Selva, proprio al confine tra i territori di Sora ed Isola del Liri. L'uomo, un imprenditore edile, è rimasto schiacciato dalla ruota posteriore destra del mezzo agricolo. Un trattore non molto grande, ma da peso comunque fatale.

Per causa da accertare, mentre si trovava in un terreno di sua proprietà, il sessantasettenne ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e finendo con il corpo sotto le ruote.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Sora che hanno provveduto a estrarre il corpo da sotto il trattore. Purtroppo, però, i tentativi di rianimarlo sono risultati vani.

Ad arrivare in via Portella, sul luogo dell'incidente, anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi di rito.

Grande la disperazione di familiari e amici, sui quali si è abbattuta un'immane tragedia. Nella tarda mattinata di ieri sul posto è giunta la ditta di onoranze funebri "2Petitta" che curerà il servizio funebre.

I funerali dell'uomo, una persona stimata e benvoluta da tutti, si terranno domani mattina, alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria Porta del Cielo, in località Selva.

Maurizio Caringi lascia la moglie, i due figli ed i tre amatissimi nipotini. La sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto tutti i familiari e i tanti amici che aveva e che non mancheranno domani di tributargli l'ultimo saluto nella chiesa del quartiere.

Lo ricordano come un uomo mite, sorridente, affabile, un grande lavoratore, amante della campagna e che conosceva come muoversi nella natura. Infatti ieri mattina, complice la giornata di sole dalle temperature gradevoli, era uscito di casa per eseguire alcuni lavori all'aria aperta, in quella sua adorata campagna in cui purtroppo ha trovato la morte.

Saranno le indagini dei carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente agricolo che ha strappato Maurizio Caringi ai suoi cari.

Anche il mondo politico ha espresso il suo cordoglio alla famiglia Caringi: anni fa Maurizio era stato candidato al consiglio comunale.