Tre cavalli sulla superstrada tra Alatri e Ferentino. Grazie all'intervento di un automobilista è stato evitato il peggio. Gli animali sono stati messi in salvo e non si sono registrati incidenti. È successo questa mattina sulla Sora-Ferentino in direzione Ferentino.

«Li ho visti correre e mi sono subito fermato. Insieme a me si sono fermati altri automobilisti e dopo aver chiamato subito i carabinieri abbiamo cercato di far rallentare le macchine segnalando la criticità e cercato di fermare i cavalli. Per fortuna sono riuscito a bloccarne subito uno e di conseguenza gli altri due», racconta l'automobilista residente a Boville Ernica che tra l'altro ha anche una scuderia, quindi ha saputo agire con cura e attenzione.

L'uomo è riuscito a calmare i cavalli spaventati che cercavano di correre tra le auto e ad evitare possibili conseguenze sia per gli animali sia per i numerosi automobilisti in transito. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e il proprietario ha potuto così recuperare gli animali "in fuga" sulla superstrada.