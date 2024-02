Sequestrata, imbavagliata e picchiata per derubarla. È accaduto a ora di pranzo in via San Pasquale a Cassino. I rapinatori hanno terrorizzato e malmenato una donna di settantaquattro anni nella propria abitazione, poco dopo le 12. A dare l'allarme alcuni familiari. Sul posto gli agenti del commissariato e l'ambulanza: l'anziana è sotto choc.