La federazione Cisal Metalmeccanici di Frosinone rappresentata dal segretario Massimo Arilli annuncia che ieri, nello stabilimento "Tecnologie Avanzate" srl di Veroli, dopo una lunga trattativa che è iniziata dalla fine del 2023 è stato raggiunto l'accordo cosiddetto di 2° livello sul premio di Risultato tra la Rsu di stabilimento, le rispettive segreterie Cisal Metalmeccanici e Fim-Cisl .

Lo stabilimento è leader nelle lavorazioni di parti strutturali e non strutturali per l'industria aerospaziale ed elicotteri, a livello mondiale con tutta una serie di certificazioni e validazioni da parte di enti autorizzativi e di importanti aziende mondiali che attribuiscono un valore aggiunto notevole alla società che occupa 110 dipendenti.

«Un accordo che segna l'inizio di una nuova fase di crescita e consolidamento dopo la grave crisi del 2020/2022 a causa della pandemia - sottolineano Massimo Arilli e Cristian Ritirossi della federazione Cisal Metalmeccanici - La Cisal esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto in quanto sono stati concordati obiettivi certamente condivisi e reali, con una parte economica in welfare che complessivamente dovrebbero portare in ragione d'anno un apporto economico alle maestranze stimato prudenzialmente di circa 1200/1300 euro/anno, un risultato inaspettato e imprevedibile per due ragioni , la prima dovuta a delle sofferenze economiche di vecchia data che con grande senso di responsabilità la direzione aziendale sta portando a chiusura, infatti una volta superato questo particolare ma non trascurabile aspetto ci saranno ritorni di positività in termini economici per le maestranze; e la seconda è una scarsa partecipazione dei lavoratori alle dinamiche sindacali, infatti nonostante un impegno del sindacato continuo e costante si registra una bassa adesione rispetto alla media del territorio».

«Un elemento di novità - aggiungono Arilli e Ritirossi - fortemente voluto da Cisal, il premio individuale legato alla presenza, che premia l'assiduità del lavoratore, anche perché è presente in tutti gli accordi sui PdR da oltre 30 anni, in merito agli altri parametri produttività, qualità e redditività in una reale prospettiva di crescita del fatturato che dalla fine del 2023 registra un + 20% grazie a tutta una serie di nuove importanti commesse, e l'investimento sulla Galvanica con relativa certificazione BAC 5555 la seconda in Italia e 1° come Azienda privata le previsioni sono estremamente positive ; inoltre giaÌ€ nell'accordo alla luce di volumi produttivi in crescita sono previste tutte le concessioni contrattuali per aumentare l'apertura impianti e flessibilitaÌ€ .