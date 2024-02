Incidente nella tarda serata di ieri in via Casilina a Ferentino, all'altezza del Bingo. Due le auto coinvolte e quattro le persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere i feriti e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro. Fortunatamente le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze.