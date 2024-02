Dubbi circa la regolarità dello svolgimento della prova preselettiva per il posto di operatore amministrativo-collaboratore amministrativo a Monte San Giovanni Campano. La prova è stata ospitata nel pomeriggio di ieri nella località Le Mastrazze annoverando oltre 120 ammessi. A causa del malfunzionamento della strumentazione a disposizione, le fotocopie del quiz contenuto nell'apposita busta, sono state effettuate a posteriori nel palazzo comunale dove si sono recati, stando al racconto dei partecipanti, il presidente della commissione e un testimone, anch'esso ammesso a sostenere la prova.

Il test avrebbe dunque lasciato il luogo dello svolgimento del concorso per tornare in sede dopo più di un'ora. Un'anomalia procedurale che è sembrata poco limpida a chi si era presentato per sostenere la prima fase di un concorso pubblico. Sempre stando a quanto riferito da molti dei presenti, i dispositivi elettronici non erano stati consegnati a terzi, tanto da lasciare a tutti un ipotetico libero accesso ai cellulari. Per il concorso, era stata incaricata una ditta esterna per gestire le procedure. Tra gli ammessi, alcuni hanno scelto di non sostenere la prova proprio alla luce di una mancata trasparenza. Voci che non sono rimaste di corridoio ma hanno portato alla chiamata dei carabinieri che sono prontamente intervenuti per effettuare tutti i necessari accertamenti del caso.

La prova in questione riguardava una dei vari step di selezione indetti dal comune, volto appunto a coprire un posto a tempo indeterminato full time da operatore amministrativo-collaboratore amministrativo. Nonostante le rimostranze e la decisione di circa 8 partecipanti di non sostenere lo step di preselezione, la prova ha avuto regolare svolgimento e conclusione per la restante parte dei presenti. Alla luce di quanto accaduto, non si escludono esposti o denunce nei prossimi giorni. Intanto oggi, sia mattina che pomeriggio, avranno luogo ulteriori prove per le future assunzioni in programma.