Un principio di incendio in una palazzina del centro a Cassino ha fatto temere per il peggio. Per fortuna, all'arrivo di vigili del fuoco e carabinieri la situazione è apparsa meno grave del previsto. In prima battuta si era parlato di una fuga di gas. Invece, come poi accertato, a mettere tutti in allarme sarebbe stato il principio di incendio di un materasso. Per fortuna spento dallo stesso proprietario prima che le fiamme potessero divorare la mobilia.