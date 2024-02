Meccanico si ferisce a un dito. L'infortunio si è verificato nel pomeriggio di oggi, in un'autofficina di Boville Ernica, intorno alle 17.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza. Per il bovillense, un sessantenne, i medici hanno disposto il trasferimento in una struttura ospedaliera della capitale, per ricevere le cure del caso. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza. L'uomo è stato trasportato con l'elicottero dell'Ares 118 all'ospedale San Camillo di Roma. Elicottero che è atterrato sul campo sportivo "Montorli" di Boville Ernica. La presenza dell'ambulanza e, soprattutto, quella dell'eliambulanza, non è passata inosservata a molti cittadini. Qualche residente ha raggiunto anche il "Montoli" per capire cosa fosse accaduto.