La ditta "Parente lavori srl" si occuperà della realizzazione degli interventi di completamento del verde pubblico di corso Lazio. Un progetto ampio di collegamento tra corso Lazio e via Licinio Refice. Nella giornata di ieri è stata pubblicata la comunicazione di aggiudicazione della gara, che si era aperta a giugno corso, indetta dal Comune di Frosinone tramite il settore lavori pubblici coordinato dall'assessore Angelo Retrosi. Un appalto da 700.000 euro, che consentirà di realizzare diverse opere.

Stando alla scheda di progetto, si mira a recuperare organicamente il rapporto fra le due "aree" che compongono il piano di zona di Colle Timio. Il collegamento fisico tra le due "aree" è d'altra parte previsto dallo schema di Prg, che individua, rispetto ai due "assi" longitudinali (via Licinio Refice e corso Lazio) una serie di trasversali, in parte esistenti o realizzate con viabilità di difficile percorrenza (via Rieti e via Le Rase, che costituisce una pessima introduzione alla cosiddetta "Variante Casilina Nord", talché resta obiettivo urbanistico e di miglioramento del sistema della viabilità la riqualificazione degli assi terminali e la realizzazione del nuovo asse trasversale). Ulteriore collegamento pedonale può essere costituito dal percorso che fiancheggia asilo nido e campo sportivo, e la futura scuola materna, praticamente già completata, che consentirà un netto miglioramento della viabilità pedonale.

Saranno realizzati: un'area verde, caratterizzata da tappeti erbosi, macchie e alberature isolate, a gruppo o in filari, così da creare uno spazio interno schermato e protetto, in grado di garantire ai fruitori relax e svago; percorsi di attraversamento pedonali, che collegano due distinti accessi: corso Lazio e via Licinio Refice; un'area destinata al gioco, per consentire le attività ludiche, in cui verrà installata una struttura a cupola di circa 7 metri di diametro, realizzata in tubi d'acciaio curvati zincati a caldo, attrezzata con varie tipologie di giochi di tipo inclusivo per bambini dai 5 ai 12 anni; un'area fitness con varie tipologie di attrezzature; marciapiedi e un parcheggio con 45 posti auto. La durata dei lavori è stimata in 150 giorni naturali e consecutivi. Il contratto con la ditta appaltatrice potrà essere stipulato a 35 giorni da ieri, secondo quanto previsto dalla normativa.