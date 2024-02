Pensionata investita ieri mattina presto in pieno centro a Cassino: tanta paura per le sue condizioni.

Il conducente della vettura che ha investito la sessantacinquenne sembrerebbe aver perso il controllo del mezzo: quando ha visto la donna a terra, si è immediatamente attivato per i soccorsi. Sul posto è arrivata in pochi istanti un'ambulanza del 118: ancora la cosciente, la pensionata aveva battuto la testa.

Subito trasferita al Santa Scolastica, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso: i medici hanno riscontrato un trauma cranico e diverse fratture dovute alla caduta.

Ma la sessantacinquenne è apparsa per fortuna subito fuori pericolo di vita, nonostante le ferite e la paura.

Sul posto le forze dell'ordine per le verifiche del caso, che serviranno a ricostruire l'accaduto.

Non sono mancate polemiche dei residenti: non sarebbe infatti il primo incidente registrato in quella zona.