La fortuna è tornata a baciare il Bar Tattone in via Super Strada Anticolana in Fiuggi.

Questa volta con una vincita di 100 mila euro ottenuta grazie ad un gratta e vinci da 5 euro (Il miliardario). Con il fortunato vincitore, ancora una volta rimasto anonimo, così come avvenne nel febbraio dello scorso anno quando nello stesso bar la vincita al Superenalotto fu addirittura di 4 milioni di euro.

Anche il quel caso però del vincitore si persero subito le tracce rimanendo sconosciuto sino ad oggi. «Mi rendo conto dell'esigenza di restare anonimi – ha spiegato Gabriella, una dei proprietari che gestisce il bar insieme ai fratelli – non nego però che ci farebbe piacere congratularci personalmente con uno dei vincitori e magari gustarci un caffè insieme, consapevole però che questo difficilmente sarà possibile».