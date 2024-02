Il danno alla salute è dato dalla concentrazione media delle sostanze inquinanti. Ecco perché analizzando i numeri dell'inquinamento a Frosinone occorre spostare l'attenzione sui valori medi di Pm10, Pm2,5 e biossido d'azoto.

A ricordarlo è Giancarlo Pizzutelli, direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Frosinone. L'intervento segue alla pubblicazione del dossier di Legambiente "Mal'aria di città", edizione 2024. Frosinone è tornata prima in Italia per numero di sforamenti con 70 giornate oltre i limiti dei 35 microgrammi per metro cubo con la centralina Arpa di via Puccini.

Peraltro, Frosinone era già stata prima in Italia nel 2014 e nel 2015 con 110 e 115 sforamenti, poi seconda nel 2010 e nel 2012 con 108 e 120, terza nel 2013 con 112 e, più recentemente, quarta nel 2019 con 68. Nel corso degli anni gli sforamenti sono costantemente diminuiti, 140 nel 2006, il record, 122 nel 2009, 85 nel 2016, la prima volta sotto i cento, fino a raggiungere la quota minima di 55 nel 2021. Anche la media delle concentrazione di Pm10 è diminuita: il picco nel 2011 con 55, poi anche 51 nel 2009 e 50 nel 2013 e 2015, 49 nel 2012 e nel 2017. Recentemente, la discesa, rispetto al passato, è evidente, pur con qualche oscillazione al rialzo da un anno all'altro: 34 nel 2019, 36 l'anno successivo, 29 nel 2021, 30 nel 2022 e 33 nel 2023. Dal 2009 la diminuzione si attesta al 35%. In viale Mazzini, il primo dato è del 2011 con 33, poi nel 2016 con 27, primo valore sotto i 30, mentre dal 2019 all'anno scorso il dato si è mantenuto tra 24 (2019, 2020 e 2022) e 23 (2021 e 2023). Dal 2011 la diminuzione è del 30%.

Nelle altre centraline Ceccano era a 56 nel 2011 e fino al 2017 è rimasta stabilmente sopra 40. Da allora si è livellata tra 35 e 39 (media degli ultimi due anni). Dal 2011 la diminuzione è del 30%. Ma dal 2017 è solo meno 2,5% rispetto al meno 32% di Frosinone Scalo. A Cassino, invece, la media risulta praticamente invariata con 36 nel 2009 e 34 negli ultimi due anni. Il minimo è stato di 25 nel biennio 2017-2018, altrimenti si è sempre mantenuta oltre 30 e 40.

Tornando allo Scalo, migliora la concentrazione annua di benzene (il limite è 5), era 7,4 nel 2001, 6,8 nel 2002 e 5,9 nel 2003 mentre nel 2020 era a 2,6 e a 2 nel 2021 e 2022 e a 2,2 nel 2023.

«Il danno alla salute deriva dalla concentrazione», spiega il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl Giancarlo Pizzutelli. «Nel 2013, a Frosinone, eravamo primi per superamenti annui e concentrazione media, adesso siamo sì primi per giornate di superamento, ma quindicesimi in Italia per concentrazione media, passando da 38 a 28 (la media delle due centraline). Per il Pm2,5, misurato solo dalla centralina di viale Mazzini, l'esordio è nel 2015, e le medie scendono da 26 a 15. Solo per il biossido d'azoto siamo peggiorati da 21 a 25».

Resta il fatto che la centralina di via Puccini non misura il Pm2,5, più pericoloso per la salute. Tuttavia, rileva Pizzutelli, «la centralina dello Scalo è molto rappresentativa. È un bene che ci sia ora la rotatoria che fa defluire meglio il traffico. Più ci sono rallentamenti e più c'è inquinamento».

Nonostante i dati delle concentrazioni allo Scalo, siano diminuiti, Pizzutelli invita «a non abbassare la guardia. Quanto fatto in questi anni è buono. Il blocco del traffico ha un effetto parziale, non risolutivo. Autovetture e caldaie in questi anni sono migliorate e gli interventi sul traffico hanno avuto dei benefici. L'idea di Legambiente, di puntare su Brt, ascensore inclinato e piste ciclabili, è giusta. Poi, bisognerebbe puntare sugli incentivi, come tanti ne vengono dati, per sostituire le caldaie con impianti a condensazione».

Altro punto dolente, d'inverno, è dato dall'inversione termica che schiaccia le polveri sottili in basso e dalla scarsa ventilazione. «La ventilazione è molto bassa e impedisce il ricambio dell'aria - continua Pizzutelli - Non è che a Latina ci sono meno auto rispetto a noi. Del resto i quartieri di Roma più inquinati sono quelli della Tiburtina, zona poco ventilata. Bisogna continuare a lavorare su questo, qualche risultato è stato ottenuto. Con le misure adatte avremo ulteriori riduzioni delle concentrazioni, per rientrare magari nei nuovi parametri per il 2030». L'obiettivo dell'Ue è ridurre a 20 la concentrazione media annua di Pm10 e biossido d'azoto e a 10 di Pm2,5.

Quando si parla di inquinamento, si parla anche di morti premature e di malattie a causa dell'esposizione. Dai dati di Opensalute Lazio per la Broncopneumopatia cronica ostruttiva, il rischio relativo nel 2022, con il Lazio a 1, è di 1,10 per l'Asl di Frosinone (prima è l'Asl Roma 6 con 1,63) e 1,19 gli uomini e 1 le donne. Il distretto D, Cassino-Pontecorvo, a 1,16 (1,24 i maschi e 1,06 le femmine), quello A, Alatri-Anagni, a 1,13 (1,21 e 1,04), il B, Frosinone, a 1,12 (1,22 e 1) e il C, Sora, a 0,98 (1,07 e 0,88).

Per i tumori di trachea, bronchi e polmoni l'Asl di Frosinone è a 0,79 (0,80 gli uomini e 0,77 le donne), il distretto A è a 1,07 (1,03 e 1,13), il B (0,67 e 0,88) e D (0,86 e 0,59) a 0,76. Chiude il C a 0,64 (0,77 e 0,43).