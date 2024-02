"Una Miss X Sanremo 2024": nella categoria Lady la cepranese Claudia Corsetti conquista la fascia "No al femminicidio".

Grande soddisfazione visto che l'evento, svolto domenica scorsa, è organizzato dai fratelli Dino e Massimo Civale proprio per dire no a femminicidi. Una delle fasce più importanti conferma il successo della lady cepranese, che puntualmente emerge nei concorsi nazionali con il suo fascino, l'eleganza e l'empatia.

Il concorso si è svolto presso la Federazione Operaia Sanremese di via Corradi, condotto da Simona Daversa, speaker radiofonica e conduttrice televisiva. Hanno partecipato numerosi ospiti dello spettacolo, musica, cinema e moda. La Corsetti e le altre concorrenti, nella mattinata di domenica scorsa, sono state protagoniste di un flash-mob per dire basta alla violenza contro le donne di tutto il mondo. In particolare hanno voluto dedicare un minuto di raccoglimento per l'ultima vittima di femminicidi.

Il gruppo ha percorso le principali vie di Sanremo vestito di rosso e con una suggestiva coreografia, hanno denunciato il gravissimo problema della violenza sulle donne e non solo. Entusiasta Claudia Corsetti per l'emozionante esperienza vissuta e il successo raggiunto conquistando la fascia più importante, indossata con orgoglio femminile proprio per il valore sociale dell'evento.